Трубин — о матче с Интером: Главное, чтобы все были готовы ментально

23 ноября 2021

Анатолий Трубин, Getty Images

Футболист поделился ожиданиями от игры.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий матч против Интера в рамках Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов – турнир, в котором все хотят сыграть, но участвуют в нем только лучшие команды мира, потому ожидания высоки. Понимаем, что предстоит матч с хорошей командой, но мы знаем собственные сильные качества. Завтра постараемся показать свой максимум, так как у нас еще есть шансы пройти дальше".

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"Матч покажет, насколько мы готовы. Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе – большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем", — сказал Трубин.

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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