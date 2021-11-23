Де Дзерби: Мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда на третье место в группе

Специалист прокомментировал предстоящую игру.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча против миланского Интера в рамках Лиги чемпионов.

"Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против Наполи. Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого.

Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо. С Шерифом тех моментов, которые мы создали, оказалось недостаточно, а потом мы играли с Интером и Реалом, которые находятся на более высоком уровне по сравнению с нами".

"Я не чувствую дополнительного давления. В матчах против Колоса и Ингульца я также ощущал давление. Матчи в Лиге чемпионов очень сложные, групповой этап состоит всего из шести матчей, и последние матчи всегда решающие.

В Италии я пять лет тренировал в Серии А, и ни разу не был удален. В воскресенье просто так случилось, я нервничал. Могу отвечать только за себя: это была случайность. Да, я переживаю игры со страстью, но не считаю это недостатком. Футбол – это страсть.

Шахтер похож на Наполи? Думаю, в футболе не так много секретов. Интер обыграл Наполи, это очень хорошая команда. Не знаю, насколько Шахтер может быть похожим на Наполи, у нас другие игроки, более молодые. Не думаю, что эти аналогии уместны".

"Интер изменился. Я просто сужу о команде со стороны. Матч с Наполи был подтверждением того, о чем я думал изначально. Интер уступал Наполи, но перевернул игру с помощью силы, техники, тактики, менталитета. Поэтому, я могу только похвалить Индзаги. Тот путь, который они прошли в последние годы, был важен для того, чтобы заработать этот менталитет победителей.

Нам нужно начать с того, чтобы снова начать выигрывать внутренние украинские трофеи, и потом провести Лигу чемпионов лучше, чем в этом году. Когда мы пытаемся играть вые наших возможностей – мы много ошибаемся.

Но не хочу сказать, что завтра мы будем жертвами. Мы попытаемся сделать то же самое, что делали против Интера дома, что делали в Мадриде, и попытаемся реализовать свои шансы", — сказал Де Дзерби.

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.