Интер — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Стало известно, кто покажет поединок в прямом эфире.

В среду, 24 ноября, в Милане состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским Интером и донецким Шахтером. Встреча состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Смотреть поединок в прямом эфире можно с помощью сервиса MEGOGO на канале Volia Football 1. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Интер — Шахтер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.