Димарко: Мы прекрасно помним, что произошло против Шахтера в прошлом году

Защитник Интера высказался о предстоящем матче против Шахтера.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер встретится с донецким Шахтером.

Защитник "нерадзурри" Федерико Димарко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Игра с Шахтером была сложной, и мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Теперь все в наших руках; нам просто нужно играть так, как мы знаем. Было бы важно выйти за рамки группового этапа, потому что мы не могли этого сделать уже несколько лет".

"Я родился фанатом Интера , я чувствую эту любовь внутри себя. Я чувствовал то же самое еще до того, как начал защищать цвета этой команды, с самого детства. Когда Интер проигрывает, то я чувствую себя не лучшим образом", — приводит слова Димарко Football Italia.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.