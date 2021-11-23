Барелла может пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Итальянский хавбек получил повреждение в матче против Наполи.

Полузащитник миланского Интера Николо Барелла, скорее всего, не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 24-летний итальянец получил мышечное повреждение в поединке итальянской Серии А против Наполи (3:2).

Отмечается, что главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги не хочет рисковать здоровьем футболиста, из-за чего он не примет участие в предстоящей игре против Шахтера в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Барелла провел 17 поединков, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Интером и Шахтером состоится завтра, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.