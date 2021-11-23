Индзаги: Из итальянских команд Шахтер больше всего похож на Наполи

Итальянец рассказал о предстоящей встрече с "горняками".

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Шахтером в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"В воскресенье был непростой матч, возникли некоторые проблемы. В частности, замены попросили Барелла и Корреа. Чалханоглу получил желтую карточку в конце первого тайма, и при счете 3:1 я также решил его заменить. Зная, что Джеко в последнее время испытывал трудности и не играл, а Сатриано был дисквалифицирован, я держал эти обстоятельства в голове. Завтра мы точно не увидим на поле травмированных де Врея и Санчеса, но на всех остальных рассчитываем. Посмотрим, как пройдет восстановление.

Завтрашний день очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в Интер, то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с Шахтером для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру. Но и Шахтер – противник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательнейшим образом.

Нас ждет отличный поединок команд европейского уровня, которые умеют хорошо играть в футбол, что очень важно для нас, и это плюс.

Думаю, из итальянских команд Шахтер больше всего похож на Наполи, с которым мы только что встречались, и Сассуоло – бывший клуб Де Дзерби. Обе пытаются контролировать мяч, чтобы оказывать давление и находить идеальные моменты для голов", – приводит слова Индзаги официальный сайт украинского клуба.

Матч Интер – Шахтер состоится в Милане в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что встречу Интера и Шахтера обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.