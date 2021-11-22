Коноплянка, Педриньо и другие: заявка Шахтера на матч против Интера

Роберто Де Дзерби взял 23 футболистов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде сыграет против Миланского Интера.

"Горняки" уже вылетели в Милан, где им предстоит сыграть поединок. Главный тренер клуба Роберто Де Дзерби взял на игру 23 футболистов.

Отметим, что в заявке донецкой команды отсутствует защитник Исмаили.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркус, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.