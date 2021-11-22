лента новостей

12:26

Матч Интер — Шахтер рассудит Хацеган

12:05

Динамо Киев и Баварию рассудит турецкая бригада арбитров

10:59

Индзаги: Матч против Шахтера в Лиге чемпионов — самый важный в этом сезоне

10:01

Пресс-конференция Луческу перед матчем против Баварии

09:48

Четыре игрока Баварии отправились на карантин с подозрением на COVID-19 перед матчем против Динамо Киев

09:23

УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна до одного матча — футболист сыграет с Миланом

00:59

Суркис: Бавария? Сборная Украины же сыграла достойно с Францией, Испанией — нужно не бояться

22:28

Матч Бавария — Барселона может пройти без зрителей

09:41

На матче Интер — Шахтер ожидается около 50 тысяч болельщиков

09:27

Гризманну дали дисквалификацию на два матча Лиги чемпионов за фол против Фирмино