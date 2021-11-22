Матч Интер — Шахтер рассудит Хацеган

Шахтер на выезде сразится с Интером в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.
Помощники рефери — Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Арбитром VAR назначен немец Кристиан Дингерт, его помощник — Марко Фритц.
Поединок Интер — Шахтер пройдет в Милане 23-го ноября. В случае потери очков в этой игре "горняки" останутся без евровесны.
Ранее стал известен арбитр матча Динамо — Бавария.