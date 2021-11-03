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-
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
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-
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-
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-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
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Палкин: Не будем подстраиваться под кого-либо, у нас свое видение футбола

03 ноября 2021

Сергей Палкин, ФК Шахтер

Сергей Палкин поделился своими мыслями накануне матча с мадридском Реалом.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

"Хорошее настроение. Ответственная игра. Чтобы продолжить играть в евротурнирах, нам нужно выигрывать два раза. Особого выбора у нас нет, поэтому нужно настроиться и показать свою игру.

Давление на Де Дзерби после 0:5 в Киеве? На него не надо оказывать давление, он сам на себя такое давление оказывает, что похлеще любого. Здесь все понятно и ясно. Он требует от себя намного больше, чем мы можем себе представить.

Наша позиция такая, что мы не будем подстраиваться под кого-либо, у нас своя философия, свой стиль игры, свое видение футбола. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем.

Не думаю, что Анчелотти особенно под нас подстраивался. Реал просто первые 15 минут посмотрел, во что мы играем, а потом начал играть в свой футбол.

На Сантьяго Бернабеу идет реконструкция, поэтому на матче будет около 43 000 болельщиков. Вызывает восхищение, как они умудряются руководить всеми процессами с точки зрения безопасности, охраны и человеческих потоков", — сказал Палкин в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, матч Реал — Шахтер пройдет сегодня, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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