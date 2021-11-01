Реал — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против мадридского Реала в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 3 ноября, на Сантьяго Бернабеу.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO и VoliaТV. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Реал — Шахтер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.