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-
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
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-
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-
23 ноября
22:00
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-
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-
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24 ноября
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
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Мудрик выйдет в стартовом составе Шахтера на матч против Реала

03 ноября 2021

Михаил Мудрик, фото ФК Шахтер Донецк

Стал известен стартовый состав Шахтера для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер проведет гостевой поединок против мадридского Реала на поле стадиона Сантьяго Бернабеу в столице Испании.

Карло Анчелотти решил в ответном матче против "горняков" предоставить место в стартовом составе своей команды для Дани Карвахаля на правом фланге обороны, в то время как Лукас Васкес отправился в тройку атакующих футболистов.

Роберто Де Дзерби, на фоне первого поединка в Киеве (0:5), решил использовать в центре обороны Николая Матвиенко, в то время как Тарас Степаненко вернулся в опорную зону, а Педриньо заменил Алан Патрик в тройке атакующих полузащитников. Отдельно отмечаем выход с первых минут Михаила Мудрика на левом фланге нападения дончан.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Мигель. 

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко —Тете, Патрик, Мудрик — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан.

Матч Реал — Шахтер начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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