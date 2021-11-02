Реал огласил заявку на матч с Шахтером

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на 23 футболиста.

Реал в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против Шахтера на Сантьяго Бернабеу.

Главный тренер мадридцев сможет рассчитывать на 23 футболистов — в их числе Карвахаль и Йович, тогда как отсутствуют Родриго и Бэйл.

Вратари: Куртуа, Лунин, Фуидиас

Защитники: Карвахаль, Милитан, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Лукас, Иско, Камавинга, Бланко

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Виниуис

Напомним, матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.