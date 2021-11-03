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-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
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Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0 Видео гола и обзор матча

03 ноября 2021

ФК Шахтер

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках четвертого тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов Шахтер U-19 в гостях минимально уступил сверстникам из мадридского Реала (0:1).

Единственный и победный гол был забит в середине второго тайма, а его автором стал Аранда.

Обзор матча юношеской Лиги УЕФА:

Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0
Гол: Аранда, 58.

Реал U-19: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр (Гомес-Элехидо, 76) – Аранда (Гонсало, 89), Иглесиас (Хименес, 89), Петер – Герреро (Саласар, 66).

Шахтер U-19: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако (Пушкарев, 63), Сигеев (Гаврилюк, 67), Лосенко (Распутько, 63), Глущенко (Плющ, 67) – Гончарук (Погорелый, 74).

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