Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0 Видео гола и обзор матча

В рамках четвертого тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов Шахтер U-19 в гостях минимально уступил сверстникам из мадридского Реала (0:1).
Единственный и победный гол был забит в середине второго тайма, а его автором стал Аранда.
Обзор матча юношеской Лиги УЕФА:
Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0
Гол: Аранда, 58.
Реал U-19: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр (Гомес-Элехидо, 76) – Аранда (Гонсало, 89), Иглесиас (Хименес, 89), Петер – Герреро (Саласар, 66).
Шахтер U-19: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако (Пушкарев, 63), Сигеев (Гаврилюк, 67), Лосенко (Распутько, 63), Глущенко (Плющ, 67) – Гончарук (Погорелый, 74).