Анчелотти: Хорошо знаем Шахтер

Итальянский тренер — о предстоящем матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против Шахтера.

"Команда в хорошем настроении. Мы хорошо знаем cсоперника. Победа в игре против Шахтера много будет значить в групповом этапе. Завтрашний результат сильно влияет на наше положение. Если мы проиграем, то придется побеждать в двух последних матчах.

Йович? Ему здесь хорошо и он счастлив. Я стараюсь дать ему как можно больше внимания. Он знает, что мне нравится его игра. Сегодня впереди него лучший нападающий в мире. Он должен быть готов.

Бэйл? Он предан своему делу. У него была серьезная травма, он еще не тренировался с командой. Он сможет заниматься с нами перед Райо. Он нужен национальной сборной, тогда они оценят, сможет ли он играть. Если он выздоровеет, мы рады, что он играет, потому что он вернется в хорошем тонусе", — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.