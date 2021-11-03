Де Дзерби: Не так давно Шахтер был в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас 1 очко после трех матчей

Наставник донецкого Шахтера поделился мыслями относительно выступления своей команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мыслями относительно выступления своей команды в Лиге чемпионов.

Специалист считает, что на текущее положение дел повлияло сразу несколько факторов.

"Не так давно Шахтер выступал в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас всего 1 очко и 0 забитых после трех матчей в группе Лиги чемпионов. Конечно, в матче с Шерифом мы допустили ошибку. Несмотря на то, что мы проиграли у нас было много шансов для победы.

Во-вторых, со мной команда играет всего три месяца, в команде много молодых футболистов и мы видим их прогресс. Я считаю, что через 2-3 года можно будет подводить итоги. В этом году мы намерены стать чемпионами. Победа в чемпионате сможет поднять уровень и уверенность нашей молодежи", — заявил Де Дзерби Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, матч Реал — Шахтер состоится в среду, 3 ноября в 19:45 по киевскому времени.

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