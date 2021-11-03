Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Де Дзерби: Не так давно Шахтер был в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас 1 очко после трех матчей

03 ноября 2021

роберто де дзерби, фк шахтер

Наставник донецкого Шахтера поделился мыслями относительно выступления своей команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мыслями относительно выступления своей команды в Лиге чемпионов.

Специалист считает, что на текущее положение дел повлияло сразу несколько факторов.

"Не так давно Шахтер выступал в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас всего 1 очко и 0 забитых после трех матчей в группе Лиги чемпионов. Конечно, в матче с Шерифом мы допустили ошибку. Несмотря на то, что мы проиграли у нас было много шансов для победы.

Во-вторых, со мной команда играет всего три месяца, в команде много молодых футболистов и мы видим их прогресс. Я считаю, что через 2-3 года можно будет подводить итоги. В этом году мы намерены стать чемпионами. Победа в чемпионате сможет поднять уровень и уверенность нашей молодежи", — заявил Де Дзерби Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, матч Реал — Шахтер состоится в среду, 3 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Следите за ходом поединка с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Команды
Сюжет
  Rambler's Top100