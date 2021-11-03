Реал — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет анонс четвертого тура Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.

В домашнем поединке Шахтер крупно проиграл Реалу со счетом 0:5 и теперь непростая задача – попробовать зацепиться за очки в выездном матче в Мадриде.

Реал – Шахтер

Среда, 3 ноября, 19:45. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Бенуа Бастьен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах MEGOGO и Volia TV.

Донецкий Шахтер в домашнем матче против мадридского Реала не сумел воплотить идеи своего главного тренера в жизнь и проиграл с очень обидным счетом 0:5. Главным вопросом перед повторной встречей будет: "Изменит ли своим принципам Роберто Де Дзерби?". Пожалуй, на этот вопрос никто не сможет ответить до появления стартовых составов. Очевидно, что итальянец предпочитает сам играть в агрессивный атакующий футбол. При этом первый матч в Киеве показал, что гораздо более рациональный путь добиться результата в предстоящем поединке – попытаться сыграть от обороны, сделать ставку на контратаки и сыграть с классическим опорным полузащитником. Появление в стартовом составе Тараса Степаненко или же его отсутствие в старте даст ответ на этот вопрос.

На прошедшей неделе Шахтер в Кубке Украины расправился с Черноморцем, а на выходных крупно была обыграна Десна 4:1. Но не стоит обольщаться, ведь перед первой встречей с Реалом Шахтер обыграл Зарю 6:1. Потому результаты в УПЛ абсолютно не стоит хоть как-то проецировать на Лигу чемпионов.

Реал в последнем туре чемпионата Испании добыл непростую победу над Эльче 2:1. В составе "бланкос" дублем отметился Винисиус Жуниор. Есть тревожный звоночек для Шахтера. В том матче с первых минут не играли: Карвахаль, Менди, а также за пределами заявки оказался Карим Бензема. Высока вероятность, что этих исполнителей поберегли как раз на игру против Шахтера, а потому о какой-либо расслабленности игроков Реала не стоит и мечтать. Да и турнирное положение мадридцев не позволяет королевскому клубу считать задачу выхода из группы уже решенной.

Прогнозировать результат этого поединка очень сложно. Естественно, Реал – фаворит этой встречи и наверняка работы у Анатолия Трубина в предстоящем матче будет в достатке. Однако, мы же помним, какая обоюдоострая игра у Шахтера получилась с Интером, а потому будем надеяться, что "горняки", как минимум, на атаки Реала будут отвечать своими не менее качественными выходами на половину поля соперника.

Ориентировочные составы команд

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Азар, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор – Бензема

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Тете, Майкон, Патрик, Антонио, Соломон – Фернандо

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Реал – 7

Шахтер – 18

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Команда в хорошем настроении. Мы хорошо знаем cсоперника. Победа в игре против Шахтера много будет значить в групповом этапе. Завтрашний результат сильно влияет на наше положение. Если мы проиграем, то придется побеждать в двух последних матчах.

Йович? Ему здесь хорошо и он счастлив. Я стараюсь дать ему как можно больше внимания. Он знает, что мне нравится его игра. Сегодня впереди него лучший нападающий в мире. Он должен быть готов".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Мы продолжаем играть в нашу игру. Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наши прогрессии могут появляться в матчах против сложных соперников. Мы придерживаемся нашей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у Шахтера есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Это будет правильно.

Винисиус не только против Шахтера играет грандиозно. Он и против Барселоны отлично сыграл. Будем обращать внимание на него и Бензема, но и на всех остальных игроков. Винисиус — пример для многих вингеров. Он в молодом возрасте начал носить футболку Реала. Это тяжело, но он показал все свои лучшие качества".

Защитник Шахтера Витао:

"У нас общий агент с Милитао. Мы много не общались, потому что он немного старше. Он здорово выступает в Мадриде. Он хорошо выбирает позицию, быстрый, отлично действует на втором этаже. Он станет одним из лучших центрбеков в мире.

У нас с Милитао очень схожие характеристики, хотя у него побольше опыта. Я также не боюсь играть с мячом из глубины.

Винисиус – отличный парень. Мы с ним выступали вместе в сборных U-15, U-17, U-19. В Реале огромное давление, здесь вопрос не в технике. Думаю, он ощутил это на себе. Но он всегда отлично завершал атаки.

Матч на Бернабеу? Это будет исполнением мечты. С этим стадионом связано много историй. Нет ни одного игрока, который бы не хотел сыграть на Бернабеу".

прогноз 3:1

Сергей Горбаченко, Football.ua