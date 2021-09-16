Шевченко: Милан может бороться за первую строчку в группе, но не будет трагедией, если он вылетит из Лиги чемпионов

Экс-наставник сборной Украины поделился мнением относительно игры итальянского коллектива.

Украинский наставник Андрей Шевченко, после ухода с поста главного тренера сборной Украины, продолжает оставаться в стороне от тренерской деятельности, однако слухи активно связывают его дальнейшую судьбу с итальянским Миланом, а местная пресса лишь подогревает атмосферу регулярными запросами с просьбой оценить текущее положение дел в команде у ее экс-футболиста.

"Группа, в которую по результатам жеребьевки попал Милан, будет сложно для любой команды, а не только для подопечных Пьоли.

Думаю, что "россонери" смогут побороться за первую строчку, но в то же самое время не считаю, что станет большой трагедией их вылет из Лиги чемпионов уже на групповом этапе.

Милану удалось собрать сбалансированный состав из футболистов, которые очень много могут подчерпнуть из опыта еврокубковых матчей", — считает украинский специалист.

Отметим, что в группе Милана в Лиге чемпионов УЕФА присутствуют также Ливерпуль, мадридский Атлетико и португальский Порту.

Напоследок, Андрей Шевченко поделился своими эмоциями от присутствия на трибунах Сан Сиро в матче между Миланом и Лацио (2:0), при болельщиках на трибунах:

"Было здорово снова увидеть Милан на его заполненной домашней арене. Футболка этого клуба и фанаты навсегда остались в моем сердце. Forza Milan!".