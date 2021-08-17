Нико Ковач: На Шахтер приятно смотреть — они фавориты, это точно

Наставник Монако высказался о предстоящем матче против Шахтера в квалификации Лиги чемпионов.

Шахтеру предстоит сыграть первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако на поле стадиона Луи II.

Главный тренер монегасков Нико Ковач поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Шахтер — грозный соперник. За последние 15 лет они 13 раз играли на групповой стадии ЛЧ. Запомнились и свежие успехи. Я видел, как они в прошлом сезоне дважды обыграли Реал".

"В Шахтере много талантливых бразильцев, новый итальянский тренер. На команду приятно смотреть. Они фавориты, это точно. Однако мы получим свои шансы. Мы хорошо готовы физически, морально и тактически. Поэтому хотим достичь своей цели и выйти в групповой этап", — заявил Нико Ковач.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. За ходом событий поединка вы можете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.