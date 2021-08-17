Педриньо забил красивый гол в ворота Монако, ставший для него дебютным в Лиге чемпионов

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Монако встречается с донецким Шахтером.
Забитого мяча в данном противостоянии пришлось ждать недолго. На 19-й минуте встречи Педриньо после образцовой комбинации разобрался с обороной монегасков и отправил мяч в сетку ворот.
Этот гол стал для бразильского хавбека дебютным в Лиге чемпионов.
Гол Педриньо в ворота Монако:
Матч Монако — Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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