Педриньо забил красивый гол в ворота Монако, ставший для него дебютным в Лиге чемпионов

Бразильский хавбек открыл счет в поединке против монегасков.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Монако встречается с донецким Шахтером.

Забитого мяча в данном противостоянии пришлось ждать недолго. На 19-й минуте встречи Педриньо после образцовой комбинации разобрался с обороной монегасков и отправил мяч в сетку ворот.

Этот гол стал для бразильского хавбека дебютным в Лиге чемпионов.

Гол Педриньо в ворота Монако:

Матч Монако — Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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