Де Дзерби: Я очень рад результату, но вопрос о выходе в следующий раунд открыт

Итальянский специалист остался доволен игрой своих подопечных в первом матче против Генка.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал первый поединок против бельгийского Генка (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Я очень рад результату, но вопрос о выходе в следующий раунд открыт. Впереди еще 90 минут на нашем поле. Тренировать таких футболистов для меня большая честь, потому что они играют так, как я прошу.

Подсказки партнерам по команде от Майкона на поле? Майкон – мастер. Я думаю, что футболисты поняли, как играть. А у Майкона, основываясь на том, что он показал, понимание выше среднего.



Выход Матвиенко на позиции левого защитника и Витао в центре обороны? На поле есть соперник. Я хотел, чтобы с нападающим Генка играл Витао, который выше. И чтобы Матвиенко в качестве латераля, крайнего защитника, действовал против Ито, несомненно, сильного футболиста. И это не снижало наш уровень. Оба провели очень хороший, качественный матч.



Решающие замены по ходу матча? Я знаю, что у меня очень сильная команда. Конечно, когда мы играем, все зависит и от соперника. Но, находясь на скамье, глядя вправо или влево, я уверен, что у меня много сильных футболистов, которые могут выйти на поле и играть точно так же хорошо.

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Генк — сильная команда? Я так сказал, потому что у Генка есть такие сильные футболисты, как Ито, Бонгонда и другие. Я обычно не дарю комплиментов, потому, когда об этом говорю, то очень честен. У нас впереди еще матч дома. Если получится квалифицироваться в следующий раунд, это будет значить, что мы заслужили.

Травма Манора Соломона? В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он – сильный футболист. Но на этой позиции есть тоже сильный футболист Мудрик – молодой игрок, равно как и Конопля, как и Судаков, и мы должны побыстрее улучшить их уровень", — приводит слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Монако обыграло Спарту в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Победитель этой пары может сыграть против Шахтера, если украинская команда пройдет Генк.