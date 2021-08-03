Шахтер одержал волевую победу над Генком
03 августа 2021
Роберто Де Дзерби сумел качественно подобрать замены по ходу поединка.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Генк — Шахтер 1:2
Голы: Онуачу, 37 — Тете, 63 (пен.), Алан Патрик, 81.
Генк: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие (Торстведт, 67), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 83) — Бонгонда — Онуачу (Дессерс, 82), Ито.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64) — Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 72) — Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46) — Траоре (Дентиньо, 86).
Предупреждения: Муньос, Торстведт — Педриньо, Марлон, Майкон.