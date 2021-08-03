лента новостей

22:54

Генк — Шахтер 1:2 Видео голов и обзор матча

22:53

Шахтер одержал волевую победу над Генком

21:58

Победитель пары может сыграть с Шахтером: Монако разобрался со Спартой

21:00

Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

19:44

Де Дзерби выпустит всего два украинца на первый матч против Генка

18:18

Ответный матч Шахтера и Генка рассудит румынская бригада арбитров

15:40

Исмаили: В поединке против Генка выложимся на 100 процентов

15:19

Генк огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера

14:51

Форвард Генка, оказавшийся не готовым морально к матчу чемпионата, будет в заявке на Шахтер

06:30

Генк — Шахтер. Накануне