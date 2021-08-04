Матч Монако и Спарты прерывали из-за расизма в адрес Тчуамени

04 августа 2021

ФК Монако

В адрес хавбека монегасков с трибун звучали звуки обезьяньего уханья.

Первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между пражской Спартой и Монако был прерван на несколько минут из-за поведения безобразного поведения болельщиков чешского клуба. Об этом сообщает RMC Sport.

Игроки Монако вышли вперед на 37-й минуте поединка, когда результативным ударом отметился Орельен Тчуамени, после чего с трибун начали звучать расистские выкрики в адрес футболиста, похожее на обезьянье уханье.

Об этом игроки "монегасков" рассказали арбитру матча Майклу Оливеру, который приостановил игру. За это время диктор стадиона попросил болельщиков соблюдать все предписанные правила для посещения матчей.

Напомним, Монако выиграл эту встречу со счетом 2:0. Победитель этой пары может сыграть с Шахтером в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если команда Роберто Де Дзерби пройдет бельгийский Генк. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

Источник: RMC

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