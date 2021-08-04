Лига чемпионов. Рейнджерс уступили Мальме, ПСВ разгромил Мидтьюлланд

Вашему вниманию результаты первых матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник, 3 августа, состоялись первые поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В первых двух поединках команды, игравшие дома, одержали победы. В первой игре шведский Мальме неожиданно обыграл Рейнджерс со счетом 2:1, а во втором матче голландский ПСВ уверенно разобрался с Мидтьюлландом, отправив в ворота датчан три безответных мяча.

Мальме — Рейнджерс 2:1

Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 — Дэвис, 90+5.

ПСВ — Мидтьюлланд 3:0

Голы: Мадуэке, 19, Гетце, 29, Гакпо, 32.

В остальных трех поединках были зафиксированы ничейные результаты со счетом 1:1. В первой игре румынский ЧФР Клуж расписал мировую со швейцарским Янг Бойзом. Во втором матче греческий Олимпиакос обменялся голами с болгарским Лудогорцем.

В третьей встрече сербская Црвена Звезда не смогла обыграть молдавский Шериф, которым руководит украинский специалист Юрий Вернидуб.

ЧФР Клуж — Янг Бойз 1:1

Голы: Маня, 4 — Сьерро, 90+3.

Олимпиакос — Лудогорец 1:1

Голы: Камара, 87 — Десподов, 50.

Црвена Звезда — Шериф 1:1

Голы: Диони, 45+1 — Кастаньеда, 33.