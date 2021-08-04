Де Дзерби: Если мы хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут

Наставник "горняков" поделился своими мыслями после победы над Генком в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка (2:1).

"Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них. Впереди матчи, в которых мы должны побеждать.

Отсутствие Степаненко в стартовом составе? Тараса не было на поле, потому что я хотел больше скорости, но я доволен тем, как он и Патрик вышли на замену.

У нас еще есть Тете и Антонио и все вместе играть в стартовом составе не могут. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч.

Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих, но мы играли против сильного соперника.

Если мы хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом – я доволен тем, как мы провели матч", — сказал Де Дзерби в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Генк — Шахтер вы можете посмотреть на Football.ua.