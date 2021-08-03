Победитель пары может сыграть с Шахтером: Монако разобрался со Спартой

Монако в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в гостях уверенно обыграл пражскую Спарту со счетом 2:0.
В составе французской команды результативными ударами отметились Орельен Тчуамени и Кевин Фолланд.
Ответная встреча этих команд состоится 10 августа в Княжестве.
Напомним, победитель этой пары сыграет с донецким Шахтером в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если команда Роберто Де Дзерби в двухматчевой дуэли обыграет бельгийский Генк.
В настоящее проходит первая встреча между Шахтером и Генком. На Football.ua проходит текстовая онлайн-трансляция поединка.