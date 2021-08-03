Генк огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера

Стал известен список игроков, на которых рассчитывает главный тренер Генка Йон ван ден Бром в поединке против Шахтера — сообщил официальный сайт клуба.
Отметим, что в заявке присутствует Пол Онуачу, оказавшийся морально не готовым к матчу чемпионата Бельгии против Остенде.
Вратари: Вандерворт, Лейсен, Шамбаэре.
Защитники: Маккензи, Садик, Артеага, Муньос, Лукуми, Куэста.
Полузащитники: Ито, Хейнен, Бонгонда, Трезор, Тома, Гессенс, Грошовски, Эйтинг, Ойен.
Нападающие: Дессерс, Онуачу, Пейнтсил, Немет, Торствейдт.
Ранее заявку на матч против Генка огласил Шахтер.
Матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.