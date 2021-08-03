Генк огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера

Соперник Шахтера определился со списком футболистов на матч квалификации Лиги чемпионов.

Стал известен список игроков, на которых рассчитывает главный тренер Генка Йон ван ден Бром в поединке против Шахтера — сообщил официальный сайт клуба.

Отметим, что в заявке присутствует Пол Онуачу, оказавшийся морально не готовым к матчу чемпионата Бельгии против Остенде.

Вратари: Вандерворт, Лейсен, Шамбаэре.

Защитники: Маккензи, Садик, Артеага, Муньос, Лукуми, Куэста.

Полузащитники: Ито, Хейнен, Бонгонда, Трезор, Тома, Гессенс, Грошовски, Эйтинг, Ойен.

Нападающие: Дессерс, Онуачу, Пейнтсил, Немет, Торствейдт.

Ранее заявку на матч против Генка огласил Шахтер.

Матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.