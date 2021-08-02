Пресс-конференция Де Дзерби и Майкона перед матчем с Генком

Вашему вниманию видео с комментариями наставника и игрока Шахтера о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча с Генком, который стал вице-чемпионом Бельгии по итогам прошлого сезона.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби и полузащитника Майкона, которая начнется сегодня, 2 августа, в 18:00.

Вашему вниманию видео пресс-конференции представителей Шахтера:

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.