Форвард Генка, оказавшийся не готовым морально к матчу чемпионата, будет в заявке на Шахтер

03 августа 2021

Пол Онуачу, Getty Images

Нападающий Генка Пол Онуачу разобрался со своими моральными проблемами.

Пол Онуачу, пропустивший матч Генка в чемпионате Бельгии против Остенде из-за моральной неготовности, будет включен в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Шахтера.

"Пол хорошо тренировался в последние дни, и будет в составе команды", – цитирует главного тренера Генка Йона ван ден Брома Belgiumsoccer.be.

В минувшем сезоне 27-летний нигериец сыграл за Генк 41 матч во всех турнирах (35 голов и 5 результативных передач).

Без Онуачу Генк проиграл Остенде со счетом 3:4.

Матч  Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.

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