Главный тренер Генка: Шахтер смертелен, если вы допускаете столько же ошибок, сколько моя команда в игре против Остенде

Наставник бельгийской команды встревожен последними результатами своего коллектива.

Первым из соперников на пути ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА для донецкого Шахтера станет бельгийский Генк, который подходит к домашнему противостоянию против "горняков" с двумя кряду неудачными результатами. Ничейный результат гостевой игры против льежского Стандарда (1:1) сменился поражением на своем поле от Остенде (3:4).

Главный тренер "шахтеров" Джон ван ден Бром на послематчевой пресс-конференции отправил посыл своим подопечным о том, что им стоит пересмотреть свою игру, дабы избежать серьезных проблем в противостоянии против украинского коллектива.

"Невероятно, что мы не смогли победить сегодня вечером, несмотря на то, как мы играли. Забить три раза на своем поле, чтобы потом пропустить четыре гола со стандартов — это наша большая проблема и я не хочу убегать от обязанности ее решать.

Я все равно продолжаю верить в нашу силу, так как вижу, что ребята готовы создавать голевые ситуации фактически из ничего. В любом случае, мы готовы к играм против Шахтера с точки зрения футбола и уровня физической подготовки, хотя и украинская команда является смертельной для нас, если мы продолжим допускать подобные ошибки", — подытожил наставник.

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится 3 августа, начало в 21:00 по киевскому времени.