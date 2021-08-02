Майкон — о матче против Генка: Если потеряем внимательность — получим несколько опасных контратак на свои ворота

02 августа 2021

МАЙКОН, ФОТО ШАХТЕР

Хавбек "горняков" высказался о предстоящей игре.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон пообщался с прессой в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка.

"Мы просмотрели несколько матчей соперника и знаем, в какой футбол играет Генк. Это скоростная команда с очень быстрыми игроками в атаке.

Если потеряем внимательность – получим несколько опасных контратак на свои ворота. Внимание нужно обращать на все детали. Если потеряем мяч то могут быть проблемы".

Также Майкон рассказал о новых требованиях к команде после прихода Роберто Де Дзерби.

"Тренера характеризовать не буду. Мистер выставляет требования к игроку каждой позиции, не только ко мне.

Есть большие изменения по сравнению с требованиями Луиша Каштру. Нам нужно понимать тренера и выполнять его указания", — сказал Майкон.

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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