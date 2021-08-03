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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча с Генком, который стал вице-чемпионом Бельгии по итогам прошлого сезона.

Удастся ли "горнякам" одержать победу и увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги. Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Генк — Шахтер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 21:00 по киевскому времени.

Генк — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Что говорили перед матчем:

Роберто Де Дзерби, тренер Шахтера:

"Я всегда нервничаю, но уверен в себе и в своей команде. Мы играем против сильной команды, но уверены, что победим и пройдем дальше. Мы посмотрели все матчи Генка в этом сезоне. У них сильные и быстрые футболисты. Но, как и у всех, есть свои плюсы и минусы.

Завтра будут играть самые лучшие футболисты. Что касается УПЛ, то конечно, четверо украинцев должны играть. Но последние матчи и Степаненко, и Митвиенко, и Корниенко играли хорошо. Если украинцы будут лучше, то будут играть все украинцы. Завтра посмотрим, каких игроков я выберу".

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто де Дзерби.