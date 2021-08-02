Генк — Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Шахтер сойдется в противостоянии с Генком в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 3 августа, на стадионе Люминус Арена.
В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 20:55, а непосредственно сам матч – в 21:00.
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Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто де Дзерби.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Генк-Шахтер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.