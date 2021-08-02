Шахтер огласил заявку на гостевой матч против Генка

Дончане огласили список футболистов, отправившихся в Бельгию.

Уже в скором времени донецкому Шахтеру предстоит начать свой путь ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, а первым соперником для "оранжево-черных" станет бельгийский Генк, с которым украинский коллектив ранее никогда не встречался.

Перед отбытием в Бельгию, главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби огласил список из 24-х футболистов, которые отправятся на игру в составе делегации дончан.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре.

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится 3 августа, начало в 21:00 по киевскому времени.