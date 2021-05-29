Аспиликуэта — первый испанец, который в финале Лиги чемпионов будет капитаном команды не из Испании

29 мая 2021

Сезар Аспиликуэта, Getty Images

Испанский защитник выведет команду Томаса Тухеля на решающий матч сезона против Манчестер Сити.

Сегодня, 29 мая, в Порту пройдет финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити сыграет против Челси.

Команды уже объявили составы на матч и стало известно, что подопечных Томаса Тухеля на поле выведет защитник Сезар Аспиликуэта.

По информации OptaJose, Аспиликуэта станет первым испанцем в истории Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов, с капитанской повязкой в финале турнира.

Напомним, матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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