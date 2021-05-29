Аспиликуэта — первый испанец, который в финале Лиги чемпионов будет капитаном команды не из Испании

Испанский защитник выведет команду Томаса Тухеля на решающий матч сезона против Манчестер Сити.

Сегодня, 29 мая, в Порту пройдет финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити сыграет против Челси.

Команды уже объявили составы на матч и стало известно, что подопечных Томаса Тухеля на поле выведет защитник Сезар Аспиликуэта.

По информации OptaJose, Аспиликуэта станет первым испанцем в истории Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов, с капитанской повязкой в финале турнира.

Напомним, матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.