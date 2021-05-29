Форвард Порту: Челси незаслуженно оказался в финале Лиги чемпионов

Мехди Тареми считает, что его команда должна была проходить "пенсионеров" в 1/4 финала ЛЧ.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси.

Нападающий Порту Мехди Тареми, команда которого встречалась по ходу турнира как с "горожанами" (групповой этап), так и с "пенсионерами" (1/4 финала), поделился ожиданиями от этого матча.

"Челси незаслуженно оказался в финале Лиги чемпионов. Если бы мы были чуточку умнее, то выбили бы их из турнира. Против Манчестер Сити нам было труднее играть. Если все пойдет по сценарию, то именно команда Гвардиолы станет триумфатором Лиги чемпионов", — приводит слова Тареми O Jogo.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.