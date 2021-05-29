Манчестер Сити — Челси. Анонс финала Лиги чемпионов

Football.ua представляет вашему вниманию анонс финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси. Изначально данная встреча должна была пройти на стамбульском стадионе Ататюрк, однако из-за того, что власти Великобритании внесли Турции в "красную зону", матч перенесли в Португалию.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 29 мая, 22:00. Стадион Драгау, Порту (Португалия). Арбитр — Антонио Матеу Лаос. (Испания)​. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

Вот и подходит к своему логическому завершению очередной сезон в клубном европейском футболе, а закроет его традиционно финальный матч Лиги чемпионов. В этому году в заключительной стадии турнира суждено встретиться двум представителям АПЛ, один из которых уже успел стать чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, а теперь имеет идеальную возможность закрепить свой успех в кампании-2020/21 и поднять над головой самый престижный еврокубкок. Конечно, речь идет о Манчестер Сити, для которого триумф в предстоящем финале Лиги чемпионов может стать первым в истории.

Продемонстрировав весьма посредственный старт сезона в Премьер-лиге, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось найти решение и улучшить свои результаты настолько, что команда по ходу кампании показала впечатляющую победную серию во всех турнирах из 21 матча и по итогу смогла похвастаться лучшей обороной в английском первенстве. Очередной триумф в АПЛ в определенный момент стал лишь вопросом времени, но все мы прекрасно пониманием, ради чего приглашался Гвардиола на Этихад в 2016 году — ради победы в Лиге чемпионов.

И, справедливости ради, системность побед "горожан" продолжилась в групповом этапе самого престижного еврокубка. Да, это мы сейчас уже знаем, как далеко удалось пройти Порту в плей-офф нынешнего розыгрыша ЛЧ, но тогда попадание Сити в одну группу с "драконами", Олимпиакосом и Марселем расценивалось как удачный жребий. Уже в плей-офф коллектив Гвардиолы уверенно прошел две Боруссии (из Менхенгладбаха и Дортмунда), а в полуфинале не оставил Пари Сен-Жермен никаких шансов на успех в ответной встрече.

Челси, в свою очередь, успел по ходу нынешнего сезона сменить тренерский штаб. Из-за неудовлетворительных результатов в январе с поста главного тренера был уволен Фрэнк Лампард, а его сменщиком стал прошлогодний финалист Лиги чемпионов — Томас Тухель, ПСЖ которого в том сезоне минимально уступил Баварии и остался довольствоваться лишь "серебром". Кто бы мог подумать, что немецкому специалисту уже в этой кампании посчастливится вновь сыграть в заключительном матче ЛЧ и побороться за "ушастый" трофей, но уже не во главе парижского гранда, а в качестве наставника Челси.

Еще при Лампарде "пенсионеры" завершили групповой этап турнира на первом месте, но в плей-офф болельщики лицезрели совершенно другой Челси — более организованный и надежный в обороне, но менее результативный. Именно это на фоне новой схемы с тремя центрбеками стало наиболее явным изменением в игре лондонского клуба с приходом Тухеля, который не только сумел пройти в плей-офф мадридский Атлетико (чемпион Испании сезона 2020/21), сенсационный Порту и мадридский Реал, но и завершить сезон английской Премьер-лиги на четвертой строчке.

Конечно, заключительный отрезок кампании выдался далеко не самым удачным для Челси. Тут вам и поражение в финале Кубка Англии от Лестера, и очередная неудача с Арсеналом, и поражение от Астон Виллы в последнем туре АПЛ, которое едва не стоило "синим" места в топ-4 таблицы, но нельзя не отметить и последние успехи лондонцев в матчах с Ман Сити. Именно Челси стал причиной вылета "горожан" из Кубка Англии-2020/21, а под занавес чемпионата Англии команды провели "репетицию" финала Лиги чемпионов, пусть и экспериментальными составами. Победителем тогда снова вышли игроки Челси, поэтому пока Тухель обыгрывает Гвардиолу со счетом 2:0 в очных встречах.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Сити: 3

Челси: 12

Путь в финал Лиги чемпионов-2020/21

Манчестер Сити

Статистика: В11 Н1 П0 ЗГ25 ПГ4

Групповой этап: первое место в квартете C (Порту, Олимпиакос, Марсель)

1/8 финала: Боруссия М (2:0, 2:0)

1/4 финала: Боруссия Д (2:1, 2:1)

1/2 финала: ПСЖ (2:1, 2:0)

Челси

Cтатистика: В8 Н3 П1 ЗГ22 ПГ4

Групповой этап: первое место в квартете E (Севилья, Краснодар, Ренн)

1/8 финала: Атлетико (1:0, 2:0)

1/4 финала: Порту (2:0, 0:1)

1/2 финала: Реал Мадрид (1:1, 2:0)

Интересные факты

- Результаты последних пяти встреч Манчестер Сити и Челси во всех турнирах: 2 победы у "горожан" и 3 победы у "пенсионеров";

- Манчестер Сити одержал победы в 7 последних матчах Лиги чемпионов;

- В последних 7 матчах Челси в Лиге чемпионов забивалось меньше трех голов;

- Манчестер Сити забивал не менее двух голов в последних 7 матчах Лиги чемпионов;

- Челси не знает поражений в 11 из 12 последних поединков Лиги чемпионов;

- В последних 5 очных встречах Манчестер Сити и Челси лишь единожды мы увидели меньше трех забитых мячей;

- В текущем розыгрыше Лиги чемпионов обе команды пропустили всего по 4 гола.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко — Бернарду Силва, Фернандиньо, Де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Пулишич, Вернер, Маунт

Под вопросом: Гюндоган — ...

Комментарии тренеров перед матчем

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити

"Постараемся выдать идеальный матч. Мы уже долгие годы играем вместе. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, то это завершение процесса, который начался четырьмя-пятью годами ранее. Победит тот, кто этого заслуживает".

"Я в точности знаю, как мы сыграем и кто выйдет на поле. Участвовать в финале — огромная привилегия. Все мы более чем признательны и считаем, что нам улыбнулась удача. Хотим проявить себя так, насколько это возможно. Тем ребятам, что в нетерпении и на нервах, я объясню, что это естественно. Тем, кто более расслаблен, тоже объясню, что и это нормально".

"Я не забыл первый тайм матча против Боруссии в Дортмунде и первый тайм в Париже. Соперник был сильнее. В тот момент мы сплотились. Завтра не будет так, что все 90 минут будет доминировать одна команда. Когда мы будем давить, постараемся это использовать".

"Я самый счастливый человек в мире, потому что я здесь. Это привилегия и честь. Мы сделаем все что в наших силах. Что нам нужно сделать — это быть честными с самими собой и попытаться выиграть этот матч".

Томас Тухель, главный тренер Челси

"Играть против Пепа всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на Уэмбли и в Манчестере".

"Мы прекрасно понимаем, что Манчестер Сити — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду".

"Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк [Лампард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим".

"Это не обычная неделя. У всех разные чувства, но идет обратный отсчет до очень-очень важного матча. Это захватывающе! Это очень сложная неделя как физически, так и морально. Но сегодня мы немного расслабились, хорошо провели время в отеле. Давайте оставаться теми, кто мы есть. Мы — сильная команда и искренне верим в то, что пытаемся делать".

прогноз 1:0

Никита Евтушенко, Football.ua