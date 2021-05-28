Аспиликуэта: Челси понадобилось девять лет, чтобы выйти в финал. Тухель оказал огромное влияние

Защитник Челси высказался высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и Челси. Защитник "пенсионеров" Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать".

"Надо все оставить на поле, как мы это делали в прошлом, в особенности в больших матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех. Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы".

"В этом сезоне у нас было все. Это достижение [выход в финал] — заслуга каждого. Мы хотим сделать этот сезон особенным, но для этого нужно выиграть завтра. Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать, это оставить на поле все силы. Это особенный день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю".

"Когда я перешел в Челси в 2012 году, хотел повторить успех в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, понадобилось девять лет. Томас оказал огромное влияние. В первый же день он ясно дал понять, чего от нас хочет. Команда потратила много сил, и мы хотим, чтобы завтрашний матч стал особенным".

"Челси всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли четвертое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме", — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.