Манчестер Сити — Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси.

В рамках финального противостояния в Лиге чемпионов УЕФА Манчестер Сити на поле стадиона Драгау в Порту будет противостоять лондонскому Челси.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет 168-м в истории взаимоотношений данных клубов. Манчестер Сити побеждал в 59-и случаях, 40 игр завершилось вничью, а 68 побед оказались на стороне Челси

Матч Манчестер Сити — Челси состоится 29 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.