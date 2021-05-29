Манчестер Сити — Челси: вспоминаем последние игры

Football.ua предлагает вашему вниманию историю последних матчей финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Совсем скоро "горожане" и "пенсионеры" схлестнутся в финале Лиги чемпионов, а пока предлагаем вам освежить в памяти перипетии пяти последних встреч данных клубов во всех турнирах.

Манчестер Сити – Челси – 2:1, 13 тур АПЛ сезона-2019/20

В минувшем сезоне, уже под руководством Фрэнка Лампарда, лондонский клуб уступил "горожанам" со счетом 1:2. Гол Нголо Канте вывел "пенсионеров" вперед, но подопечным Хосепа Гвардиолы удалось провести два мяча еще до перерыва, а во второй половине встречи цифры на табло не изменились.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Д. Сильва (Фоден, 67) – Марез, Агуэро (Г. Жезус, 76), Стерлинг

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Р. Джеймс, 59) – Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич

Челси – Манчестер Сити – 2:1, 31 тур АПЛ сезона-2019/20

Матч, который официально короновал Ливерпуль, как чемпиона страны. Кевину де Брюйне удалось ответить на точный выстрел Кристиана Пулишича, однако Челси сумел дожать гостей на 78 минуте, когда Виллиан реализовал пенальти, назначенный за откровенную игру рукой Фернандиньо в своей штрафной, за что бразилец был награжден прямой красной карточкой.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90) – Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59) – де Брюйне, Родри (Д. Сильва, 55), Гюндоган – Марез, Б. Силва (Г. Жезус, 55), Стерлинг

Челси – Манчестер Сити – 1:3, 17 тур АПЛ сезона-2020/21

Продолжим сверхуверенной победой "горожан" в матче первого круга этой кампании. Лондонцы, еще под руководством вскоре уволенного Френка Лампарда, не сумели противопоставить ничего стоящего манчестерскому клубу, решившему все вопросы уже после получаса игры.

Челси: Менди – Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Хаверц, 77), Канте (Хадсон-Одои, 64), Маунт – Зиех (Гилмор, 64), Вернер, Пулишич

Манчестер Сити: Штеффен – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75) – Стерлинг, де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86)

Челси – Манчестер Сити – 1:0, полуфинал Кубка Англии сезона-2020/21

Данный поединок Челси проводил уже под руководством Томаса Тухеля, два чистых гола команды не засчитали, а все решило взятие ворот, созданное тандемом Тимо Вернер / ХакимЗиеш.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Т. Силва (Зума, 88), Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Зиех (Эмерсон, 79), Вернер (Хаверц, 79), Маунт (Пулишич, 70)

Манчестер Сити: Штеффен – Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Родри – Торрес (Гюндоган, 64), де Брюйне (Фоден, 48), Стерлинг – Жезус

Манчестер Сити – Челси – 1:2, 35 тур АПЛ сезона-2020/21

Самый свежий поединок из нашей подборки с невероятно драматическим сюжетом. Сити имел роскошную возможность повести в два мяча в первой половине встречи, однако Серхио Агуэро не реализовал пенальти, ну а лондонцы не только сравняли счет (вновь, как и в кубковом полуфинале, в воротах "горожан" отметился Хаким Зиех), но и вырвали эмоциональную победу в самой концовке благодаря точному удару от Маркоса Алонсо.

Манчестер Сити: Эдерсон – Диаш, Ляпорт, Аке – Канселу, Торрес (Гюндоган, 71), Родри, Стерлинг, Менди (Зинченко, 80) – Жезус, Агуэро (Фоден, 70)

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 45), Рюдигер – Джеймс, Канте (Жоржиньо, 68), Гилмор, Алонсо – Пулишич, Вернер, Зиех (Хадсон-Одои, 76)

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