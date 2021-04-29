Манчестер Сити — первая команда АПЛ, выигравшая 10 и более матчей в одном розыгрыше ЛЧ

29 апреля 2021

ПСЖ - Манчестер Сити, Getty Images

Это лучший результат для клубов АПЛ за последние 17 сезонов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях одержал минимальную победу над ПСЖ (2:1).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы одержала уже десятую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

По информации Squawka Football, ни одной команде из чемпионата Англии не удавалось достичь такого показателя с тех пор, как был веден нынешний формат турнира — с сезона-2003/04.

Единственной осечкой "горожан" на данный момент является ничья с Порту (0:0) во время группового этапа.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повторил достижение Лидса 1969/70-го года.

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