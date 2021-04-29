Де Брюйне: В перерыве было сказано "Просто поиграйте больше с мячом"

29 апреля 2021

Кевин де Брюйне, getty images

Бельгийский хавбек высказался о еврокубковой встрече.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями о победе в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Мы хорошо начали матч, но ПСЖ — невероятная команда, у которой отличное качество игры. Было обидно, что пропустили гол с углового. После этого у них была пара небольших моментов. Через 25 минут стали прессинговать сильнее и изменили ситуацию.

Второй тайм мы провели намного лучше. Мы оказывали давление на соперника. Что было сказано в перерыве? "Просто поиграйте немного больше с мячом".

В первом тайме мы были слишком торопливы, пытались двигаться вперед слишком быстро, и не действовали как одно целое.

ПСЖ — сложный соперник. Результат, которого мы добились — очень хорош.

Первый гол? Это сложная ситуация для вратаря, потому что он ожидает, что кто-то достанет до мяча.

Перед штрафным Марез спросил меня, может ли он это пробить, и я сказал "Да, если ты веришь в себя". Он забил.

Впереди еще одна игра, и мы должны сконцентрироваться на ней", — сказал капитан "горожан".

Ранее наставник манкунианского клуба Хосеп Гвардиола поделился мыслями о данной встрече.

Источник: BBC

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