Почеттино: Голы Манчестер Сити — случайность

Главный тренер парижан прокомментировал матч против "горожан".

Пари Сен-Жермен принимал Манчестер Сити на своем поле в рамках поединка 1/2 финала Лиги чемпионов и уступил со счетом 1:2.

Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды.

"Мы видели сегодня два разных тайма. В первом тайме мы хорошо сыграли. Мы создавали моменты и заслуженно вышли вперед, а после перерыва лучше был Сити. Забитые ими голы были случайностью, но они создавали больше, чем мы. В итоге каждая команда провела по одному хорошему тайму.

Мы разочарованы двумя пропущенными мячами. Трудно принять то, что это произошло в полуфинале. Но во втором тайме Сити сыграл стабильнее. Было нелегко справляться с ними. Они действовали чуть более агрессивно. Нам было нелегко возвращать себе мяч.

В футболе нужно верить. Противостояние возобновится через шесть дней. Мы должны постараться забить и победить. Конечно, мы ощущаем давление, но нужно стараться", — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити.