Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле минимально уступил Манчестер Сити (1:2).
В этом матче единственным голом в составе парижан отметился капитан и защитник Маркиньос.
По информации OptaJose, 26-летний бразилец стал лишь третьим футболистом в истории турнира, которому удавалось забить в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов в двух сезона подряд.
Ранее такое достижение покорилось нападающему Ювентуса Криштиану Роналду и форварду Барселоны Антуану Гризманну.
Видеообзор матча ПСЖ — Манчестер Сити можно посмотреть на Football.ua.