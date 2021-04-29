Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов

29 апреля 2021

Маркиньос (справа), Getty Images

Капитан парижан забивает в четвертьфинале и полуфинале турнира во второй сезон подряд.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле минимально уступил Манчестер Сити (1:2).

В этом матче единственным голом в составе парижан отметился капитан и защитник Маркиньос.

По информации OptaJose, 26-летний бразилец стал лишь третьим футболистом в истории турнира, которому удавалось забить в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов в двух сезона подряд.

Ранее такое достижение покорилось нападающему Ювентуса Криштиану Роналду и форварду Барселоны Антуану Гризманну.

Видеообзор матча ПСЖ — Манчестер Сити можно посмотреть на Football.ua.

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