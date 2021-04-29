Гвардиола: Хочу, чтобы в ответном матче мои игроки просто были собой

29 апреля 2021

Хосеп Гвардиола, getty images

Испанец поделился эмоциями после игры против ПСЖ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче против ПСЖ.

"Мы очень хорошо начали матч. Затем пропустили и ощущали давление. Второй тайм был превосходным во всех отношениях. Мы забили два мяча в гостях, что очень важно, но через шесть дней придется еще попотеть.

При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. Сити не часто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому.

Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сегодня сыграли", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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