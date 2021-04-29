Гвардиола: Хочу, чтобы в ответном матче мои игроки просто были собой

Испанец поделился эмоциями после игры против ПСЖ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче против ПСЖ.

"Мы очень хорошо начали матч. Затем пропустили и ощущали давление. Второй тайм был превосходным во всех отношениях. Мы забили два мяча в гостях, что очень важно, но через шесть дней придется еще попотеть.

При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. Сити не часто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому.

Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сегодня сыграли", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити.