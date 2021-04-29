Зинченко — лучший защитник Манчестер Сити в игре с ПСЖ по версии Whoscored

Статистический портал традиционно оценил участников матча.

Пари Сен-Жермен принимал Манчестер Сити на своем поле в рамках поединка 1/2 финала Лиги чемпионов и уступил со счетом 1:2.

Статистический портал Whoscored ценил игру участников встречи. Так, Александр Зинченко получил 6,8 балла и стал лучшим защитником своей команды.

Самым ценным футболистом встречи стал Рияд Марез, которого портал оценил в 8,7 балла. На втором месте оказался Анхель Ди Мария — 7,9 балла.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити.