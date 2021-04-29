Маркиньос: У нас есть все, чтобы отыграться

29 апреля 2021

Маркиньос, getty images

Защитник парижского клуба готов биться за выход в финал главного еврокубкового турнира

Капитан ПСЖ и автор единственного гола парижан в матче Манчестер Сити Маркиньос поделился мыслями о поражении в данной полуфинальной встрече.

"Да, во втором тайме мы играли слишком глубоко и редко выходили в атаку. Сити был слишком агрессивным и играл высоко. Это трудность, которую нужно преодолеть в следующем матче.

У нас есть еще 90 минут, но нужно показать свою лучшую игру, если мы хотим пройти дальше. Нужно спокойно все проанализировать. Иногда бывает трудно играть без мяча. Иногда нужно уметь сыграть умно и стратегически. Мы пропустили два глупых гола. 

В ответном матче мы должны проявить характер. Нужно верить в то, что мы можем отыграться. У нас есть все, чтобы сделать это. Нужно верить", – сказал бразилец.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче против ПСЖ.

Источник: Lequipe

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