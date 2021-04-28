Зинченко помог Манчестер Сити обыграть ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Команда Гвардиолы добыла важную выездную победу над соперником.

В первом полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Манчестер Сити.

Парижане на правах хозяев очень мощно начали поединок. В первом тайме команда Почеттино нанесла девять ударов по воротам соперника, четыре из которых пришлись в створ. Вполне заслуженно ПСЖ вышел вперед на 15-ой минуте. Ди Мария сам заработал угловой и сам отправился его подавать. Навес получился идеальным для Маркиньоса, который вбежал во вратарскую и без шансов для Эдерсона вколотил мяч в дальний угол. 1:0.

Хозяева продолжали терроризировать оборону соперника, но забить второй им никак не удавалось. "Горожане" получили свой шанс под занавес первого тайма, однако Фоден с убойной позиции не переиграл Наваса.

Второй тайм также начался под диктовку французской команды, но спустя 10 минут Сити перехватил инициативу. Стали возникать полумоменты, подопечные Гвардиолы полагались на удары с дальней дистанции, и все же добили своего в середине второй сорокапятиминутки. Любопытно, что игра перевернулась после выхода нашего Александра Зинченко. Украинец появился на поле на 62-ой минуте, а на 64-ой ассистировал Де Брюйне. Гол получился несколько курьезным, но это никак не отменяет заслуг команды Гвардиолы, которая, как мы уже сказали, к тому времени полностью перехватила инициативу.

Украинец покатил на Де Брюйне, а тот выполнил будничный навес в штрафную. Мяч никого не коснулся и покорно нырнул в дальний угол ворот шокированного Наваса. 1:1.

Спустя всего семь минут Ман Сити вышел вперед. Фоден заработал опасный штрафной по центру. Стандарт взялся исполнять Марез. И в этом эпизоде не обошлось без везения. Алжирец пробил в стенку, которая развалилась именно в том месте, куда полетел мяч. У Наваса не было ни единого шанса спасти свою команду — 1:2.

А спустя еше шесть минут ПСЖ остался в меньшинстве. Гуйе брутально снес Гюндогана, за что покучил прямую красную от Брыха.

Манчестер Сити имел еще несколько неплохих шансов, чтобы обеспечить абсолютно комфортное преимущество перед ответной встречей, но Париж сумел сохранить интригу в этом противостоянии.

Команда Гвардиолы сделала весомую заявку на финал, однако право на решающий поединок еще нужно отстоять 4 мая.

ПСЖ — Манчестер Сити 1:2

Голы: Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71).

ПСЖ: Навас – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Верратти, Паредес (Эррера, 83), Гуйе – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Данилу, 80).

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Зинченко, 61), Диаш, Стоунз, Уокер – Родри, Гюндоган, Силва – Фоден, Де Брюйне, Марез.

Предупреждения: Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86).

Удаление: Гуйе (77).