Пулишич повторил достижение Месси 10-летней давности

Американец повторил рекорд по числу заработанных на себе фолов в матче Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Челси в домашней встрече уступил Порту (0:1), но пробился в полуфинал турнира за счет выездной победы со счетом 2:0.

По информации Goal.com, в этом поединке полузащитник "синих" Кристиан Пулишич заработал на себе 11 фолов, чем повторил рекорд, принадлежащий нападающему Барселоны Лионелю Месси, который был установлен 10 лет назад — в апреле 2011 года в матче 1/2 финала ЛЧ против Реала.

Ранее сообщалось, что Челси установил рекорд по количеству выходов в полуфинал ЛЧ среди английских клубов.

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