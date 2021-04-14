Полузащитник Порту Оливейра: У нас было много моментов, в которых превосходили Челси

Португалец дал комментарий после матча против "пенсионеров".

Челси в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Порту и минимально уступил.

"Драконы" не смогли пройти дальше, несмотря на победу, ведь в первом матче уступили со счетом 0:2. Сержиу Оливейра считает, что Порту наказали за невнимательность в двух эпизодах.

"Грустно, но таков футбол. Нам стоит гордиться своим выступлением. Даже в этом матче у нас было много игровых моментов, в которых мы превосходили Челси.

Нас наказали за невнимательность в двух эпизодах, но и это тоже часть футбола. Были командные ошибки, а не индивидуальные. Лига чемпионов закончена — теперь у нас есть чемпионство, к которому мы стремимся в первую очередь", — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Челси — Порту.