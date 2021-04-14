Тухель: Было крайне сложно уходить от напора Порту

Немецкий тренер прокомментировал игру против "драконов".

Челси в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Порту и минимально уступил.

Главный тренер лондонской команды Томас Тухель поделился эмоциями после матча против португальцев.

"Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не самая лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора/

Мы качественно оборонялись Мои игроки не создали слишком много опасных моментов, но у нас все равно было больше шансов, чем у Порту. Нам не удалось забить хотя бы один гол, а потому пришлось держаться до последних минут. В целом, победа над Порту в двухматчевом противостоянии заслуженная. Это были очень трудные 180 минут", — приводит слова немца BBC.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Челси — Порту.